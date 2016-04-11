​Дефицит платежного баланса Азербайджана достиг исторического максимума

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Дефицит платежного баланса Азербайджана в IV квартале 2015 года составил 2 188 млн. долларов. Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), в 2015 году совокупный дефицит достиг 11 329 млн. долларов, что является историческим максимумом. Отметим, что платежный баланс по итогам 2014 года сведен с дефицитом в размере 4 194 млн. долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в последнем квартале составил 463 млн. долларов. В IV квартале сокращение в основном наблюдалось по экспорту товаров в нефтегазовом секторе и составило 2 881 млн. долларов. Отметим, что это самый низкий показатель с 2012 года. Экспорт в нефтегазовом секторе по сравнению с началом прошлого года сократился на 1 994 млн. долларов или 41%. Импорт товаров в последнем квартале, наоборот, вырос до 2 753 млн. долларов. Это самый высокий показатель со II квартала 2013 года. В целом, объемы экспорта в 2015 году составили 14 088 млн. долларов, импорта - 9 774 млн. долларов. Финансовый счет в последнем квартале 2015 года составил 2 447 млн. долларов. За последний квартал Азербайджан инвестировал за рубежом 3 990 млн. долларов, из которых 636 млн. долларов пришлось на прямые инвестиции, 3 354 млн. долларов - на портфели и другие инвестиции. В целом, совокупные инвестиции Азербайджана за рубежом в 2015 году составили 13 721 млн. долларов.

Объем инвестиций в Азербайджан в IV квартале равен 2 466 млн. долларов, из них 1 746 млн. долларов - прямые инвестиции, 720 млн. долларов - портфели и другие инвестиции.

Отметим, что вновь наблюдается положительная динамика по портфельным инвестициям, которые показывали сокращение в течение двух кварталов. Так, во II и III кварталах наблюдается отток капитала портфельных инвестиций в объеме 417 и 591 млн. долларов соответственно.

Аналитическая группа Report считает, что в первом квартале 2016 года платежный баланс Азербайджана будет урегулирован и сведен с минимальным дефицитом: "Этому будут способствовать резкое сокращение импорта на фоне стремительного падения курса маната и стабилизация нефтяных цен в марте".