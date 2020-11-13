Дефицит госбюджета США в первый месяц фингода вырос вдвое

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза

Дефицит госбюджета США в октябре составил 284,071 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года (134,467 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 3,2% - до 237,698 млрд долларов США. В том числе налоговые поступления уменьшились на 3%, составив 238 млрд. При этом расходы выросли на 37,3%, достигнув 521,769 млрд долларов США.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США. Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные 3,132 трлн долларов США. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года.