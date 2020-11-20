Дефицит бюджета Великобритании вырос до рекордных 286 млрд долларов

Это рекордный уровень с 1960-х годов.

Национальное бюро статистики (ONS) сообщило , что за первые семь месяцев финансового 2020/21 года (начался в апреле) дефицит бюджета Великобритании вырос до 214,9 млрд фунт стерлингов (286 млрд долларов США). Это рекордный показатель с 1993 года, когда начался сбор таких данных.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", за октябрь дефицит бюджета вырос на 22,3 млрд фунт стерлингов (29,7 млрд долларов США). Тем самым, по прогнозам ONS, к концу финансового года (то есть к концу марта 2021 года) дефицит бюджета достигнет 372,2 млрд фунт стерлингов (488 млрд долларов США). В целом к концу октября британский госдолг достиг 2,077 трлн фунт стерлингов (2,76 трлн долларов США), что соответствует 104,7% ВВП Великобритании, это рекордный уровень с 1960-х годов.

Несколько дней назад Банк Англии обновил свой прогноз по ВВП Великобритании: теперь он ожидает падения ВВП в 2020 году на 11% (по более раннему прогнозу — 9,5%), а в 2021 году он ожидает рост на 7,25% (против роста на 9% ранее).