Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к 2 трлн долларам

Дефицит бюджета США в мае 2020 года увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне возросших расходов государства в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные Бюджетного управления конгресса (CBO).

По оценкам CBO, дефицит увеличился в прошлом месяце до 424 млрд долларов США. За восемь месяцев финансового года, начавшегося в октябре 2019 года, дефицит бюджета США вырос до 1,9 трлн долларов США (739 млрд долларов США годом ранее). Расходы бюджета США, по оценкам CBO, выросли в мае на 53% – до 598 млрд долларов США, главным образом в связи с мерами, одобренными правительством для стимулирования экономической активности. Доходы бюджета, как ожидается, сократились в прошлом месяце на 25%, до 175 млрд долларов США. Снижение экономической активности привело к сокращению числа занятых и, соответственно, уменьшению сборов по налогу на заработную плату и налогу на доходы физических лиц.



