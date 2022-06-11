Дефицит бюджета США сократился в два раза

В мае этого года дефицит бюджета США сократился в 2 раза или на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 млрд долларов США.

В мае этого года дефицит бюджета США сократился в 2 раза или на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, прогноз дефицита бюджета на этот период составлял 120 млрд долларов США.

В мае доходы правительства составили 389 млрд долларов США (на 16% меньше, чем годом ранее), а расходы- 455 млрд долларов США (на 24% меньше).

При этом общий дефицит бюджета США за первые 8 месяцев финансового года достиг 426 млрд долларов. При этом за тот же период прошлого года дефицит бюджета составил 2 трлн долларов США.

За 8 месяцев финансового года в США доходы бюджета выросли на 31% - до 3,4 трлн долларов США, а расходы сократились на 19% - до 3,8 трлн долларов США.