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Дефицит бюджета США сократился в два раза

Дефицит бюджета США сократился в два раза В мае этого года дефицит бюджета США сократился в 2 раза или на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 млрд долларов США.
Финансы
11 июня 2022 г. 10:45
Дефицит бюджета США сократился в два раза

В мае этого года дефицит бюджета США сократился в 2 раза или на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, прогноз дефицита бюджета на этот период составлял 120 млрд долларов США.

В мае доходы правительства составили 389 млрд долларов США (на 16% меньше, чем годом ранее), а расходы- 455 млрд долларов США (на 24% меньше).

При этом общий дефицит бюджета США за первые 8 месяцев финансового года достиг 426 млрд долларов. При этом за тот же период прошлого года дефицит бюджета составил 2 трлн долларов США.

За 8 месяцев финансового года в США доходы бюджета выросли на 31% - до 3,4 трлн долларов США, а расходы сократились на 19% - до 3,8 трлн долларов США.

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