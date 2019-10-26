Дефицит бюджета США достиг самого высокого уровня с 2012 года

Дефицит бюджета США в последнем финансовом году увеличился почти до 1 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщает минфин страны.

Кроме того, он также достиг самого высокого уровня с 2012 года после того, когда президент страны Дональд Трамп сократил налоги и увеличил расходы.

The New York Times отмечает, что показатели были бы еще больше, если бы не произошло понижение процентной ставки, сократившее расходы на обслуживание госдолга. По данным издания, это произошло после 2017 года, когда начали действовать законы о снижении налогообложения и повышении гражданских и военных дискреционных внутренних расходов.