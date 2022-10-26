Дефицит бюджета Китая достиг рекордных 980 млрд долларов

Дефицит бюджета Китая по итогам девяти месяцев этого года достиг 7,16 трлн юаней (980 млрд долларов).

Дефицит бюджета Китая по итогам девяти месяцев этого года достиг 7,16 трлн юаней (980 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg на основе данных Министерства финансов страны.

Такой результат - абсолютный рекорд для девятимесячного периода, и это в три раза больше объема дефицита китайской экономики за аналогичный период прошлого года.

Главными причинами столь резкого ухудшения состояния экономики Китая стали повторяющиеся вспышки COVID-19, провоцирующие локдауны в крупных городах страны, а также падение рынка жилья. При этом в стране продолжают действовать многочисленные программы стимулирования экономики, предполагающие льготное кредитование и отсрочки.

Доходы бюджета по итогам девяти месяцев составили 19,9 трлн юаней, что на 6,6% ниже показателя прошлого года. Так, налоговые поступления от купли/продажи недвижимости сократились на 27,1%, а с покупок гражданами транспортных средств - на 31%. Государственные расходы же, которые охватывают образование, здравоохранение, оборону и научные исследования, выросли на 6,2%, до 27,1 трлн юаней.