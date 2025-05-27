Дефицит бюджета Фонда гарантий по госдолгу Азербайджана вырос в 2024 году

Дефицит бюджета Фонда гарантий по госдолгу Азербайджана вырос в 2024 году

В 2024 году расходы Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантиям значительно превысили доходы, уровень поступлений по договорам вторичного займа, являющихся основным источником дохода, был низким, как и в предыдущие годы, в результате чего остаток средств Фонда резко сократился к концу отчетного года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, если остаток средств Гарантийного фонда на начало отчетного года составлял 164,6 млн манатов и $495,6 млн, что в общей сложности составляло 1 млрд 7,2 млн манатов, то к концу отчетного года он составил 419,3 млн манатов. То есть средства Фонда сократились на 587,9 млн манатов.

В прошлом году в Гарантийный фонд поступило 483,8 млн манатов, в том числе 34,6 млн манатов по договорам вторичного займа, 28,5 млн манатов от процентов, начисленных на средства, размещенные в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР), 3,8 млн манатов от поступлений по гарантийным сборам, связанным с предоставлением государственных гарантий, 0,1 млн манатов от сэкономленной части расходов на обслуживание государственного долга, 416,8 млн манатов из государственного бюджета.

В отчетном году расходы Гарантийного фонда составили 463,3 млн манатов, млн 251,5 млн, 99,1 млн евро (всего 1 млрд 71,7 млн манатов) и превысили доходы в 2,2 раза. Согласно представленной информации, в отчетном году из Фонда было направлено 230,7 млн манатов на процентные и дисконтные выплаты по государственному долгу, 308,8 млн манатов по внешнему государственному долгу (126,4 млн манатов на выплаты основного долга, 182,4 млн манатов на процентные выплаты), в общей сложности 299,2 млн манатов из-за неспособности ряда государственных предприятий своевременно обслуживать кредиты, привлеченные на основе государственных гарантий, 219 млн манатов по обязательствам, принятым правительством по государственным гарантированным ценным бумагам, выпущенным небанковской кредитной организацией (НБКО) "Агракредит", 13,8 млн манатов для погашения государственно гарантированных кредитов, выделенных для реструктуризации просроченных кредитных долгов физических лиц, 0,2 млн манатов на выплаты по основным долговым обязательствам по кредитам, выделенным субъектам предпринимательства с государственной гарантией, которые не были своевременно выполнены субъектами предпринимательства.

Тот факт, что в 2024 году поступления по договорам вторичного займа составили всего 34,6 млн манатов, что составляет лишь 5,8% от прогнозируемых 593,7 млн манатов, указывает на серьезные проблемы в эффективности этого источника.

Продолжение этой тенденции с предыдущих лет (в 2023 году – 7,4%, в 2022 году – 19,4%, в 2021 году – 13,4%) делает необходимым оптимизацию механизмов управления договорами вторичного займа и усиление дисциплины возврата долгов.