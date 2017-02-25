Дефицит бюджета Азербайджана в этом году возрастет до 8,4%

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch в 2017 году прогнозирует рост дефицита бюджета Азербайджана до 8,4% ВВП. Помимо этого, объем финансирования банковского сектора Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) достигнет 12% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на отчет Fitch, в текущем году отрицательное сальдо бюджета сократится на фоне постепенного роста цен на нефть.

Агентство полагает, что государственное финансирование Азербайджана сильнее по сравнению со странами с аналогичным рейтингом "BB" и в 2016 году наметились неожиданные положительные сдвиги. Несмотря на резкое сокращение доходов от продажи нефти, дефицит консолидированного бюджета Азербайджана составил всего 1,2% ВВП. Это значительно ниже среднего показателя стран категории "BB" (3,3%) и соответствующего прогноза Fitch. Это связано с сокращением правительством капитальных расходов на 41%.