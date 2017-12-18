Дефицит баланса услуг Азербайджана составил почти 3 млрд долларов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ В течение января-сентября 2017 года в структуре внешнеторговых операций Азербайджана сформировался взаимный обмен услугами в объеме 9,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), из них услуги на 6,1 млрд долларов оказаны нерезидентами резидентам Азербайджана, а на 3,5 млрд долларов - резидентами Азербайджана нерезидентам.

В результате, в секторе баланса услуг возник дефицит на 2,6 млрд долларов. Из них 95% (примерно 2,5 млрд долларов) приходится на нефтегазовый сектор, в основном, около 2 млрд долларов на строительные услуги и 656 млн долларов – прочие услуги. Дефицит баланса услуг ненефтяного сектора сократился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 124 млн долларов.

В структуре взаимных услуг 14,5% приходится на транспортные услуги общей стоимостью 1,4 млрд долларов. Резиденты Азербайджана оказали нерезидентам услуги на 679,9 млн долларов, нерезиденты резидентам Азербайджана – на 725,8 млн долларов. За этот период экспорт транспортных услуг по ненефтяному сектору увеличился на 5%.

В январе-сентябре 2017 года оборот взаимных туристических услуг увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,4 млрд долларов. За 9 месяцев профицит услуг туризма вырос в 1,6 раза в годовом выражении и составил 331,2 млн долларов. Это стало возможным благодаря увеличению числа иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, на 20,5%. За отчетный период зарубежные страны предоставили жителям Азербайджана услуги туризма на 2 млрд долларов. Из них 72,5% приходится на средства, потраченные гражданами Азербайджана на зарубежные поездки в личных целях.

Стоимость строительных услуг нерезидентам в ненефтяном секторе снизилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34 млн долларов. Стоимость прочих услуг нерезидентам в ненефтяном секторе в годовом сравнении выросла на 30,2%, до 562,6 млн долларов.