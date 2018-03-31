Дефицит баланса услуг Азербайджана составил 3 млрд долларов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году в структуре внешнеторговых операций Азербайджана сформировался взаимный обмен услугами в объеме 12,8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), из них услуги на 8,1 млрд долларов оказаны нерезидентами резидентам Азербайджана, а на 4,7 млрд долларов - резидентами Азербайджана резидентам зарубежных стран.

В результате, в секторе баланса услуг образовался дефицит на 3,4 млрд долларов. Из них 92% (примерно 3,1 млрд долларов) приходится на нефтегазовый сектор, в основном, около 2,4 млрд долларов на строительные услуги и 900 млн долларов – прочие деловые услуги.

В структуре взаимных услуг 16% приходится на операции по транспортным услугам. 48% транспортных услуг общей стоимостью 2 млрд долларов связаны с использованием нерезидентами транспортной системы Азербайджана. Резиденты Азербайджана оказали нерезидентам транспортные услуги на 971,4 млн долларов, нерезиденты резидентам Азербайджана – на 1 048,4 млн долларов. За этот период экспорт транспортных услуг по ненефтяному сектору увеличился на 6%.

В 2017 году оборот взаимных туристических услуг увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,7 млрд долларов. Профицит по услугам туризма вырос в 1,6 раза в годовом сравнении и составил 353,4 млн долларов. Это стало возможным благодаря увеличению на 20,5% числа иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан. За отчетный период зарубежные страны предоставили жителям Азербайджана услуги туризма на 2,7 млрд долларов. Из них 73% приходится на средства, потраченные гражданами Азербайджана на зарубежные поездки в личных целях.

Стоимость строительных услуг, выплаченных нерезидентам в ненефтяном секторе снизилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,7 млн долларов. Стоимость прочих деловых услуг, выплаченных нерезидентам в ненефтяном секторе в годовом сравнении выросла на 21%, до 769,8 млн долларов.