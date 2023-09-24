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Дедолларизация мировой экономики положит конец доминированию США

Дедолларизация мировой экономики положит конец доминированию США Дедолларизация мировой экономики может наступить благодаря усилиям группы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), это повлечет за собой тяжелые последствия для США.
Финансы
24 сентября 2023 г. 18:05
Дедолларизация мировой экономики положит конец доминированию США

Дедолларизация мировой экономики может наступить благодаря усилиям группы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), это повлечет за собой тяжелые последствия для США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The New York Post.

По их мнению, ключевое значение доллара США заключается в том, что он используется как резервная валюта. Это обстоятельство "лежит в основе глобального лидерства США": долларизация мировой экономики предоставляет Вашингтону "несоразмерно большое влияние на формирование международной финансовой политики", при этом остальные государства "вынуждены подстраиваться под решения США". Потеря долларом функции резервной валюты позволит странам, не желающим подчиняться Вашингтону в вопросах внешней политики, получить иммунитет к санкциям США.

Кроме того, дедолларизация мировой экономики создаст проблемы и на американском внутреннем рынке. В ее результате может упасть покупательная способность валюты США и уверенность участников международных экономических отношений в ее стабильности, что приведет к повышению процентной ставки на внутреннем финансовом рынке, росту инфляции и "осложнит обслуживание огромного дефицита госбюджета".

22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, который стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. Участники договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal iqtisadiyyatın dedollarizasiyası ABŞ-ın dominantlığına son qoyacaq

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