О нас

Дебиторская задолженность в Азербайджане превысила 3 млрд манатов

Дебиторская задолженность в Азербайджане превысила 3 млрд манатов Согласно отчету об исполнении государственного бюджета, по состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности составила 3 054,1 млн манатов, что на 227,5 млн манатов или на 8% больше, чем в 2021 году.
Финансы
24 мая 2023 г. 13:03
Дебиторская задолженность в Азербайджане превысила 3 млрд манатов

Согласно отчету об исполнении государственного бюджета, по состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности составила 3 054,1 млн манатов, что на 227,5 млн манатов или на 8% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Ежегодный отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Сумма имеющейся дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 9,5% от общих расходов бюджета, выполненных в 2022 году, и 13,4% от соответствующих расходов. По обоим показателям по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение на 0,8 и 1,0 процентных пункта соответственно. В связи с отражением дебиторской задолженности по возрастающей итоговой сумме, отношение дебиторской задолженности к исполненным расходам носит условный характер. Так, в соответствующих суммах отражается и дебиторская задолженность, возникшая за предыдущие бюджетные годы и не погашенная.

На конец года рост задолженности по сравнению с предыдущим годом составил 8%, отставая от роста исполнительных расходов (16,9%) на 8,9 процентных пункта", - отмечается в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda debitor borclar 3 milyard manatı keçib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi