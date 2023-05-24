Дебиторская задолженность в Азербайджане превысила 3 млрд манатов

Согласно отчету об исполнении государственного бюджета, по состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности составила 3 054,1 млн манатов, что на 227,5 млн манатов или на 8% больше, чем в 2021 году.

Согласно отчету об исполнении государственного бюджета, по состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности составила 3 054,1 млн манатов, что на 227,5 млн манатов или на 8% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета за 2022 год" и "Ежегодный отчет об исполнении государственного бюджета за 2022 год".

Сумма имеющейся дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила 9,5% от общих расходов бюджета, выполненных в 2022 году, и 13,4% от соответствующих расходов. По обоим показателям по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение на 0,8 и 1,0 процентных пункта соответственно. В связи с отражением дебиторской задолженности по возрастающей итоговой сумме, отношение дебиторской задолженности к исполненным расходам носит условный характер. Так, в соответствующих суммах отражается и дебиторская задолженность, возникшая за предыдущие бюджетные годы и не погашенная.

На конец года рост задолженности по сравнению с предыдущим годом составил 8%, отставая от роста исполнительных расходов (16,9%) на 8,9 процентных пункта", - отмечается в документе.