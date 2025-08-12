О нас

Данные в Централизованном кредитном реестре Азербайджана будут обновляться в течение одного дня

Финансы
12 августа 2025 г. 12:40
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр", утвержденные решением от 12 ноября 2021 года.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Казымов подписал новое постановление.

Согласно документу, информация о новых кредитах, а также о платежах по кредитам будет предоставляться в Централизованный кредитный реестр (ЦКР) в течение 1 рабочего дня, прочая информация, за исключением информации об отчетах, отражающих финансовое положение заемщика, будет предоставляться в Централизованный кредитный реестр по состоянию на последний день каждого календарного месяца в течение первых 4 рабочих дней следующего месяца, а информация об отчетах, отражающих финансовое положение заемщика, будет предоставляться в ЦКР не реже одного раза в течение календарного года.

Изменения вступят в силу через 6 месяцев после опубликования в отношении банков и через 9 месяцев в отношении небанковских кредитных организаций и кредитных союзов, и будут распространяться на все непогашенные кредиты до вступления в силу.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков ЦБА поручено представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение 3 дней.

