Дания погашает последний кредит в иностранной валюте

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Правительство Дании сегодня погашает последний кредит в иностранной валюте на сумму 1,5 млрд. долларов США. Впервые за 183 года страна останется без внешних заимствований. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом объявил центральный банк страны.

"У центрального правительства не было необходимости привлекать валютные кредитные средства, и заимствования постепенно погашались", - говорится в сообщении Национального банка Дании.

Как пишет датское издание Altinget, погашение такое кредита не означает, что у правительства Дании не останется долгов: власти размещают облигации, номинированные в датских кронах, для покрытия дефицита госбюджета и других целей. На конец 2016 года долг центрального правительства Дании в нацвалюте составлял 635 млрд крон ($92 млрд). Отношение общего долга к ВВП в Дании является одним из самых низких в Европе - 38%, свидетельствуют данные Еврокомиссии.