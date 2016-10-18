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    Дан старт операциям репо с облигациями SOCAR

    В качестве маркет-мейкера облигаций SOCAR выступает Инвестиционная компания PSG Kapital

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) (ISIN AZ2001019895) внесены в список предметов операций репо ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

    Об этом сообщили Report в БФБ.

    По информации, наряду с торговлей на вторичном рынке БФБ, возможно проведение операций репо с облигациями банка.

    Отметим, что в качестве предметов репо выбираются инструменты с высокой ликвидностью, контролируемые маркет-мейкерами. В качестве маркет-мейкера облигаций SOCAR выступает Инвестиционная компания PSG Kapital, которая гарантирует их возврат. Коэффициент репо обеспечения облигаций SOCAR согласован с Национальным депозитарным центром на уровне 5%. 

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