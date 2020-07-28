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Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ

Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ Цзинь Лицюнь был избран на второй срок президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Финансы
28 июля 2020 г. 17:06
Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ

Цзинь Лицюнь был избран на второй срок президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как сообщает Report, результаты выборов были объявлены председателем Совета управляющих АБИИ во время пятого ежегодного заседания банка во вторник, 28 июля.

Он приступит к исполнению полномочий 16 января 2021 года сроком на 5 лет.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.

Номинальная доля участия Азербайджана в банке составляет 254,1 млн долларов США, относительная - 0,2627%, право голоса - 2,93%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üzv olduğu banka prezident seçildi

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