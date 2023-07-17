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ЦСИ: Верим в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации

ЦСИ: Верим в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации Центр социальных исследований (ЦСИ) верит в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации.
Финансы
17 июля 2023 г. 12:03
ЦСИ: Верим в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации

Центр социальных исследований (ЦСИ) верит в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешное решение страховых споров".

"Несмотря на то, что Совет по медиации появился в нашей стране не так давно, он завоевывает доверие общества как подлинный народный институт. Этот институт разделяет ответственность государства. ЦСИ определил необходимость альтернативных институтов и шагов, изучив отношение населения к страхованию и степень удовлетворенности получателей услуг", - сказал он.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне и начало процесса возвращения миллиона вынужденных переселенцев на свои земли означают возможность создания системы страхования на новой основе в более широкой географии - на освобожденных от оккупации территориях", - добавил З.Орудж.

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