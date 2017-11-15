Credit Suisse: Половина мировых богатств сосредоточена в руках 1% людей

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг 280 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. Темпы роста были максимальными за последние пять лет и обусловлены повышением стоимости недвижимости и котировок акций.

В связи с тем, что благосостояние увеличивалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на человека достиг рекордных 56,54 тыс. долларов по сравнению с 52,074 тыс. долларов год назад.

При этом 1% самых обеспеченных людей сейчас принадлежит половина мировых богатств. Их доля повысилась до 50,1% по сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса 2008 года.

Благосостояние 3,5 млрд самых бедных людей планеты составляет менее 10 тыс. в расчете на человека. В целом на эту категорию приходится 70% трудоспособного населения и 2,7% совокупного богатства.

За последний год в мире появилось 2,3 млн новых долларовых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 36 млн. "Число миллионеров, которое сократилось в 2008 году, быстро восстановилось после финансового кризиса, и сейчас примерно втрое превышает показатель 2000 года", - говорится в докладе.

Благосостояние населения всего мира в ближайшие пять лет продолжит расти примерно теми же темпами, в результате чего в 2022 году оно увеличится до 341 трлн долларов, прогнозируют экономисты Credit Suisse. При этом они ожидают, что количество долларовых миллионеров достигнет 44 млн человек (то есть примерно на 20% с нынешнего уровня), а беднейшая часть населения сократится на 4%.