Credit Suisse назвал основные глобальные последствия пандемии

Мир после пандемии, скорее всего, будет отличаться "вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией"

Пандемия коронавирусной инфекции не изменила радикально мир, но послужила катализатором начавшихся ранее глобальных тенденций.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute под названием "Что дальше? Долгосрочные последствия COVID-19".

Эксперты института выделили ряд долгосрочных тенденций в экономике, политике и социальной сфере, которые выходят на первый план на фоне пандемии.

По их мнению, несмотря на синхронный и беспрецедентно глубокий провал экономической активности по всему миру, долгосрочные экономические последствия пандемии, вероятно, будут намного слабее, чем от прошлых пандемий. Основания так считать — меньшая смертность, особенно среди молодых и людей среднего возраста, а также прогресс в науке и медицине, который позволяет рассчитывать на массовую вакцинацию в ближайшее время.

Мир после пандемии, скорее всего, будет отличаться "вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией", пишет банк, хотя рост инфляции остается "хвостовым" (экстремальным) риском, который может реализоваться из-за демографических изменений или политических факторов.

В этих условиях страны мира стремятся расширить свою базу и сократить зависимость от других, в особенности от Китая, отмечает Credit Suisse. Одним из следствий этой политики станет возвращение производства в исконные государства (решоринг) и диверсификация цепочек поставок. Китай, со своей стороны, будет сворачивать некоторые программы экспансии в Латинскую Америку и на Ближний Восток, сосредотачивая усилия в направлении Юго-Восточной Азии (блок АСЕАН). Пока неясно, какие последствия — положительные или отрицательные — это принесет для России, указывает банк.

Пандемия привела к расширению полномочий государств, направивших на борьбу с негативными экономическими явлениями гораздо больше средств, чем, например, во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Чрезвычайная ситуация позволила некоторым государственным лидерам принимать экстренные решения в обход парламентов через свои исполнительные указы. "Когда кризис закончится, часть лидеров расстанется со своими чрезвычайными полномочиями, но часть захочет их сохранить", — отмечают эксперты.

Также пандемия стала причиной беспрецедентного расширения дистанционной занятости. Одним из последствий перехода на удаленный режим работы станет меньшая привязка людей к жизни в мегаполисах и городских агломерациях. "Малые города могут пережить ренессанс и предложить достойную альтернативу мегаполисам", — отмечается в исследовании.