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Credit Suisse назвал основные глобальные последствия пандемии

Credit Suisse назвал основные глобальные последствия пандемии Мир после пандемии, скорее всего, будет отличаться "вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией"
Финансы
22 декабря 2020 г. 09:16
Credit Suisse назвал основные глобальные последствия пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции не изменила радикально мир, но послужила катализатором начавшихся ранее глобальных тенденций.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute под названием "Что дальше? Долгосрочные последствия COVID-19".

Эксперты института выделили ряд долгосрочных тенденций в экономике, политике и социальной сфере, которые выходят на первый план на фоне пандемии.

По их мнению, несмотря на синхронный и беспрецедентно глубокий провал экономической активности по всему миру, долгосрочные экономические последствия пандемии, вероятно, будут намного слабее, чем от прошлых пандемий. Основания так считать — меньшая смертность, особенно среди молодых и людей среднего возраста, а также прогресс в науке и медицине, который позволяет рассчитывать на массовую вакцинацию в ближайшее время.

Мир после пандемии, скорее всего, будет отличаться "вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией", пишет банк, хотя рост инфляции остается "хвостовым" (экстремальным) риском, который может реализоваться из-за демографических изменений или политических факторов.

В этих условиях страны мира стремятся расширить свою базу и сократить зависимость от других, в особенности от Китая, отмечает Credit Suisse. Одним из следствий этой политики станет возвращение производства в исконные государства (решоринг) и диверсификация цепочек поставок. Китай, со своей стороны, будет сворачивать некоторые программы экспансии в Латинскую Америку и на Ближний Восток, сосредотачивая усилия в направлении Юго-Восточной Азии (блок АСЕАН). Пока неясно, какие последствия — положительные или отрицательные — это принесет для России, указывает банк.

Пандемия привела к расширению полномочий государств, направивших на борьбу с негативными экономическими явлениями гораздо больше средств, чем, например, во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Чрезвычайная ситуация позволила некоторым государственным лидерам принимать экстренные решения в обход парламентов через свои исполнительные указы. "Когда кризис закончится, часть лидеров расстанется со своими чрезвычайными полномочиями, но часть захочет их сохранить", — отмечают эксперты.

Также пандемия стала причиной беспрецедентного расширения дистанционной занятости. Одним из последствий перехода на удаленный режим работы станет меньшая привязка людей к жизни в мегаполисах и городских агломерациях. "Малые города могут пережить ренессанс и предложить достойную альтернативу мегаполисам", — отмечается в исследовании.

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