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Cпрос на туркменский бензин стабильно растет

Cпрос на туркменский бензин стабильно растет На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана (ГТСБТ) было заключено 4 сделки на закупку 10 тыс. тонн автобензина марки ECO 93 на сумму более 7,2 млн долларов.
Финансы
27 апреля 2022 г. 12:53
Cпрос на туркменский бензин стабильно растет

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана (ГТСБТ) было заключено 4 сделки на закупку 10 тыс. тонн автобензина марки ECO 93 на сумму более 7,2 млн долларов.

Как передает Report, из всего объема проданного топлива бизнесмены из Турции приобрели 7 тыс. тонн, а из Афганистана – 3 тыс. тонн.

За один день бензин подорожал на 13,75 долларов и его стоимость составила 728,5 долларов. На предыдущих торгах за тонну бензина покупатели предложили 714,75 долларов.

В течение первых двух дней торгов на бирже было в общей сложности заключено 16 сделок на 35,1 млн долларов и 693 тыс. туркменских манатов.

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