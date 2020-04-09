​Cовокупные активы страховых компаний Азербайджана увеличились

Cовокупные активы 21 страховой компании Азербайджана, за исключением ОАО Naxchivan Sigorta, на 1 января этого года составили 1 257,482 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 12,8% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Активы 15 страховщиков увеличились, 6 - снизились.

В отчетном году общие долгосрочные активы страховых компаний увеличились на 17,45% и составили 436,157 млн манатов, общие краткосрочные активы возросли на 10,5%, до 821,325 млн манатов. 15 компаний увеличили свои долгосрочные, а 11 - краткосрочные активы.

За отчетный период общие обязательства страховщиков увеличились на 18,3% и составили 782,79 млн манатов. Обязательства 14 страховщиков увеличились, а 7 - снизились. В то же время, долгосрочные обязательства компаний увеличились на 18,2%, до 743,04 млн манатов, а краткосрочные обязательства - на 20,2%, до 39,75 млн манатов. 14 компаний увеличили долгосрочные обязательства, а 13 компаний - краткосрочные.

В прошлом году общий капитал страховых компаний возрос на 4,85%, до 474,692 млн манатов, а уставный капитал увеличился на 6,65%, до 366,335 млн манатов. 16 участников рынка смогли увеличить общий капитал, 4 - уставный капитал.