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    Cостоится внеочередное общее собрание акционеров Bank VTB (Azerbaijan)

    Повестка дня включает в себя вопросы о составе наблюдательного совета, а также о текущих сделках банка

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 28 августа состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bank VTB (Azerbaijan). Об этом сообщили Report из банка.

    Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи, дом 38. Повестка дня включает в себя вопросы о составе наблюдательного совета, а также о текущих сделках банка.

    Напомним, что Bank VTB (Azerbaijan) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу Адыгозялу Агаеву (председатель правления AtaHolding) - 0,01% акций банка. 

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