Cостоится внеочередное общее собрание акционеров Bank VTB (Azerbaijan)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ 29 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров Bank VTB (Azerbaijan).

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи, дом 38. Повестка собрания не раскрывается.

Напомним, что Bank VTB (Azerbaijan) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу Адыгозялу Агаеву (председатель правления AtaHolding) - 0,01% акций банка.