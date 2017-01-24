Cостоится внеочередное общее собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 27 марта 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11.00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) - Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.