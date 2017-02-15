Cостоится собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 30 марта 2017 года в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Собрание пройдет в головном офисе банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Акционерами банка являются Банк ВТБ (Россия) (51%), ООО AtaHolding (48,99%) и первый зампред Наблюдательного совета холдинга Ашраф Камилов (0,01%).