Cостоится очередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 28 апреля 2017 года состоится очередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отметим, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.