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    Cостоится очередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

    Собрание пройдет 28 апреля 2017 года в головном офисе банка

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 28 апреля 2017 года состоится очередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    Отметим, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

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