О нас

COP29 изменила подходы S&P к рейтингованию: акцент на устойчивое финансирование

COP29 изменила подходы S&P к рейтингованию: акцент на устойчивое финансирование После завершения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Азербайджане, международное рейтинговое агентство SP Global Ratings представило обновленный подход к рейтингованию. Цель изменений - учесть текущие рын
Финансы
16 декабря 2024 г. 19:56
COP29 изменила подходы S&P к рейтингованию: акцент на устойчивое финансирование

После завершения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Азербайджане, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings представило обновленный подход к рейтингованию. Цель изменений - учесть текущие рыночные тенденции и обеспечить прозрачность в оценке новых механизмов, таких как обмен долгов на природоохранные мероприятия и положения об отсрочке платежей для стран, наиболее уязвимых к природным катастрофам.

Об этом передает Report со ссылкой на отчет S&P. По данным агентства, такие инструменты помогут освободить фискальное пространство для уязвимых стран, чьи финансовые ресурсы ограничены, а долговая нагрузка остается значительной.

В отчете S&P говорится о значительном росте устойчивых долговых обязательств на развивающихся рынках, в том числе в местных валютах. Однако страны с низким уровнем дохода продолжают сталкиваться с трудностями в доступе к климатическому финансированию, которое не увеличивало бы их долговую нагрузку.

“Даже небольшое или временное облегчение долгового бремени могло бы позволить уязвимым государствам направить больше средств на повышение экономической устойчивости и адаптацию к изменениям климата”, - отмечают аналитики.

Одним из ключевых результатов COP29 стало соглашение о коллективной цели - 300 млрд долларов климатического финансирования ежегодно из государственных и частных источников. Это утроение предыдущей цели, которое, по мнению S&P, станет важным шагом к созданию функциональных глобальных углеродных рынков.

Несмотря на значимость этой цели, агентство подчеркивает, что реализация будет зависеть от обязательств и возможностей отдельных стран, а также от мобилизации частных инвестиций и поддержки со стороны многосторонних кредитных институтов.

Ключевые вызовы для устойчивого развития

Отчет акцентирует внимание на том, что неспособность удовлетворить растущие потребности развивающихся стран в климатическом финансировании может усилить долгосрочные экономические и социальные риски.

Развивающиеся страны, которые непропорционально подвержены климатическим угрозам, рискуют стать крупными источниками выбросов, если их экономический рост и борьба с бедностью не будут основаны на низкоуглеродных технологиях. Это говорит о том, что они нуждаются в значительных инвестициях для перехода на низкоуглеродные технологии и повышения устойчивости. Неспособность удовлетворить эти потребности может усилить долгосрочные экономические и социальные риски как на местном, так и на глобальном уровне.

После COP29 ожидается, что страны пересмотрят свои определяемые на национальном уровне вклады (NDCs) и планы адаптации к изменению климата. Эти шаги будут направлены на средне- и долгосрочные цели, особенно для стран, подверженных физическим климатическим рискам.

По мнению S&P, более амбициозные финансовые цели могут стимулировать страны разрабатывать более амбициозные планы, что окажет значительное влияние на ключевые отрасли экономики, особенно в развивающихся странах.

S&P выделяет несколько факторов, сдерживающих эффективную реализацию климатических целей. Среди них недостаточная институциональная поддержка (из-за сохранения геополитической неопределенности и изменения национальных стратегий), отсутствие стандартизированных механизмов смешанного финансирования и недостаток инструментов снижения рисков для привлечения частного капитала.

По мнению специалистов по устойчивому финансированию агентства, устранение этих барьеров станет важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития и нулевых выбросов.

Они считают, что COP29 стала важной вехой в продвижении климатических инициатив, но реализация поставленных целей требует значительных усилий, координации между странами и частным сектором. Обновленный подход S&P к оценке долговых инструментов подтверждает, что устойчивое финансирование становится ключевым фактором глобальной экономики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COP29 changes S&P's ratings approach: Focus on sustainable finance

Другие новости из категории

Счетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана
ФотоСчетная палата Таджикистана представила Стратегический план, разработанный при поддержке Азербайджана
16 декабря 2024 г. 18:44
Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам
Коллекторское агентство Азербайджана выплатит дивиденды акционерам
16 декабря 2024 г. 17:49
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 4 закрытых банков
В Азербайджане на аукцион выставляется имущество 4 закрытых банков
16 декабря 2024 г. 17:33
В Азербайджане аннулированы лицензии 3 кредитных союзов
В Азербайджане аннулированы лицензии 3 кредитных союзов
16 декабря 2024 г. 16:49
В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов
В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов
16 декабря 2024 г. 16:31
Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже
Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже
16 декабря 2024 г. 16:00
Экономика Нахчывана выросла на 1%
Экономика Нахчывана выросла на 1%
16 декабря 2024 г. 15:52
Средняя зарплата в Нахчыванской АР выросла на 14,3%
Средняя зарплата в Нахчыванской АР выросла на 14,3%
16 декабря 2024 г. 15:52
В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры
В Азербайджане будут расширены налоговые льготы для сферы культуры
16 декабря 2024 г. 15:48
Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров, заключенных в Азербайджане за 6 лет, выросло в 1,5 раза
Сахиль Бабаев: Число трудовых договоров, заключенных в Азербайджане за 6 лет, выросло в 1,5 раза
16 декабря 2024 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi