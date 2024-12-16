COP29 изменила подходы S&P к рейтингованию: акцент на устойчивое финансирование

После завершения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Азербайджане, международное рейтинговое агентство SP Global Ratings представило обновленный подход к рейтингованию. Цель изменений - учесть текущие рын

После завершения Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в Азербайджане, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings представило обновленный подход к рейтингованию. Цель изменений - учесть текущие рыночные тенденции и обеспечить прозрачность в оценке новых механизмов, таких как обмен долгов на природоохранные мероприятия и положения об отсрочке платежей для стран, наиболее уязвимых к природным катастрофам.

Об этом передает Report со ссылкой на отчет S&P. По данным агентства, такие инструменты помогут освободить фискальное пространство для уязвимых стран, чьи финансовые ресурсы ограничены, а долговая нагрузка остается значительной.

В отчете S&P говорится о значительном росте устойчивых долговых обязательств на развивающихся рынках, в том числе в местных валютах. Однако страны с низким уровнем дохода продолжают сталкиваться с трудностями в доступе к климатическому финансированию, которое не увеличивало бы их долговую нагрузку.

“Даже небольшое или временное облегчение долгового бремени могло бы позволить уязвимым государствам направить больше средств на повышение экономической устойчивости и адаптацию к изменениям климата”, - отмечают аналитики.

Одним из ключевых результатов COP29 стало соглашение о коллективной цели - 300 млрд долларов климатического финансирования ежегодно из государственных и частных источников. Это утроение предыдущей цели, которое, по мнению S&P, станет важным шагом к созданию функциональных глобальных углеродных рынков.

Несмотря на значимость этой цели, агентство подчеркивает, что реализация будет зависеть от обязательств и возможностей отдельных стран, а также от мобилизации частных инвестиций и поддержки со стороны многосторонних кредитных институтов.

Ключевые вызовы для устойчивого развития

Отчет акцентирует внимание на том, что неспособность удовлетворить растущие потребности развивающихся стран в климатическом финансировании может усилить долгосрочные экономические и социальные риски.

Развивающиеся страны, которые непропорционально подвержены климатическим угрозам, рискуют стать крупными источниками выбросов, если их экономический рост и борьба с бедностью не будут основаны на низкоуглеродных технологиях. Это говорит о том, что они нуждаются в значительных инвестициях для перехода на низкоуглеродные технологии и повышения устойчивости. Неспособность удовлетворить эти потребности может усилить долгосрочные экономические и социальные риски как на местном, так и на глобальном уровне.

После COP29 ожидается, что страны пересмотрят свои определяемые на национальном уровне вклады (NDCs) и планы адаптации к изменению климата. Эти шаги будут направлены на средне- и долгосрочные цели, особенно для стран, подверженных физическим климатическим рискам.

По мнению S&P, более амбициозные финансовые цели могут стимулировать страны разрабатывать более амбициозные планы, что окажет значительное влияние на ключевые отрасли экономики, особенно в развивающихся странах.

S&P выделяет несколько факторов, сдерживающих эффективную реализацию климатических целей. Среди них недостаточная институциональная поддержка (из-за сохранения геополитической неопределенности и изменения национальных стратегий), отсутствие стандартизированных механизмов смешанного финансирования и недостаток инструментов снижения рисков для привлечения частного капитала.

По мнению специалистов по устойчивому финансированию агентства, устранение этих барьеров станет важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития и нулевых выбросов.

Они считают, что COP29 стала важной вехой в продвижении климатических инициатив, но реализация поставленных целей требует значительных усилий, координации между странами и частным сектором. Обновленный подход S&P к оценке долговых инструментов подтверждает, что устойчивое финансирование становится ключевым фактором глобальной экономики.