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    Cоотношение TRY/USD приблизилось к отметке 5,5

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня ночью на международных финансовых рынках курс турецкой национальной валюты - лиры по отношению к доллару США достиг отметки в 5,42.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В настоящее время соотношение TRY/USD составляет 5,27.

    Также зафиксирован рекорд курса лиры по отношению к евро. Соотношение TRY/EUR достигло рекордной отметки 6,27, в настоящее время курс равен 6,09.

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