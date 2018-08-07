Cоотношение TRY/USD приблизилось к отметке 5,5

https://report.az/storage/news/44e9694bdeaf2bbaade14c91cb09245d/aa7cee3c-a80a-4f56-9362-62ffac65d474_292.jpg
Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня ночью на международных финансовых рынках курс турецкой национальной валюты - лиры по отношению к доллару США достиг отметки в 5,42.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
В настоящее время соотношение TRY/USD составляет 5,27.
Также зафиксирован рекорд курса лиры по отношению к евро. Соотношение TRY/EUR достигло рекордной отметки 6,27, в настоящее время курс равен 6,09.
Namiq HüseynovАвтор новости