CNBC: Цена биткоина превысит 10 тыс. долларов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Цена биткоина превысит планку в 10 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, из 23118 человек, участвовавших в опросе канала CNBC, в этом уверены почти половина (49%).

Аналогичные прогнозы делают и участники рынка. Один из самых успешных трейдеров криптовалютами - Майк Новограц, предсказавший бурный рост криптовалют еще несколько лет назад, - считает, что криптовалюты будут колоссальным пузырем, но цены на них взлетят еще очень высоко, и на этом нужно заработать.

"Не забывайте, что пузыри случаются с вещами, которые фундаментально меняют мир. Пузырь в акциях железнодорожных компаний. Железные дороги фундаментально изменили мир, в котором мы живем. Интернет-пузырь изменил то, как мы живем. Когда я пытаюсь понять, как будет выглядеть наша жизнь через 5-10 лет, открывающиеся возможности увеличивают мою жизнерадостность как инвестора", - считает Новограц.

Между тем, отношение к криптовалютам в мире остается неоднозначным. Крайне категорично выступил глава JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон, назвав криптовалюты "аферой". Он заявил, что это "хуже, чем пузырь с тюльпанами", и добавил, что уволит любого банкира в своей компании, который торгует виртуальной валютой.

Отметим, что с начала года биткоин подорожал в 6 раз и сейчас стоит 6 095 долларов.