О нас

Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае

Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае Одна из крупнейших финансовых корпораций Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае.
Финансы
15 декабря 2022 г. 16:41
Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае

Одна из крупнейших финансовых корпораций Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Такое решение затронет, согласно сообщению, почти 1 200 сотрудников, однако корпорация готова рассмотреть возможность их трудоустройства в другие собственные структуры в Китае или международной сети Citibank. "За последние несколько месяцев мы изучили ряд стратегических вариантов обслуживания клиентов в Китае и считаем, что подобное решение наиболее целесообразно", - приводит агентство слова руководителя подразделения Citigroup Тити Коул.

В августе 2022 года Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного бизнеса в РФ и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Тогда же сообщалось, что затраты Citigroup в связи с процессом составят примерно 170 млн долларов в течение около полутора лет. Процесс сворачивания бизнеса начался в третьем квартале 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi