Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае

Одна из крупнейших финансовых корпораций Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае.

Одна из крупнейших финансовых корпораций Citigroup сворачивает банковский розничный бизнес в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Такое решение затронет, согласно сообщению, почти 1 200 сотрудников, однако корпорация готова рассмотреть возможность их трудоустройства в другие собственные структуры в Китае или международной сети Citibank. "За последние несколько месяцев мы изучили ряд стратегических вариантов обслуживания клиентов в Китае и считаем, что подобное решение наиболее целесообразно", - приводит агентство слова руководителя подразделения Citigroup Тити Коул.

В августе 2022 года Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного бизнеса в РФ и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Тогда же сообщалось, что затраты Citigroup в связи с процессом составят примерно 170 млн долларов в течение около полутора лет. Процесс сворачивания бизнеса начался в третьем квартале 2022 года.