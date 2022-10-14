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Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России

Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России.
Финансы
14 октября 2022 г. 16:39
Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России

Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России.

Как передает Report, об этом сообщила корпорация.

"Citi оповещает своих многонациональных клиентов в РФ о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые предоставляет в стране, к концу первого квартала 2023 года", - сообщает Citi.

Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.

В конце августа корпорация сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивает расходы на уход из России в 170 млн долларов.

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Версия на английском языке Citigroup to stop providing almost all banking services in Russia

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