Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России

Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России.

Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup к концу первого квартала 2023 года прекратит оказание практически всех банковских услуг на территории России.

Как передает Report, об этом сообщила корпорация.

"Citi оповещает своих многонациональных клиентов в РФ о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые предоставляет в стране, к концу первого квартала 2023 года", - сообщает Citi.

Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.

В конце августа корпорация сообщила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в РФ и постарается продать некоторые активы, оценивает расходы на уход из России в 170 млн долларов.