Citigroup повысил прогноз по цене на золото в этом году

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Финансовый холдинг Citigroup (США) повысил прогноз по стоимости некоторых видов сырья, включая золото, на 2018 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Аналитик Citigroup Хес Янсен (Heath Jansen) отметил, что ускорение темпов глобального экономического роста и высокая инфляция на фоне слабого доллара приведут к росту сырьевых цен. Цена на медь в ближайшие три месяца прогнозируется в 7 500 долларов за тонну, на цинк – 4 000 долларов/тонна.

Citigroup увеличил прогноз по золоту в этом году на 7% до 1 355 долларов за унцию, а на период в 6-12 месяцев - до 1 385 долларов за унцию.