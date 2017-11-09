Citigroup: Мировые правительства создадут собственные электронные валюты

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Биткоин представляет реальную угрозу финансовой системе, поэтому мировые правительства отреагируют на нее эмиссией собственных электронных валют.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это полагает глава Citigroup Майкл Корбат.

"Я не думаю, что правительства будут благосклонно смотреть на то, как новые технологии разрушают их монополию на оборот данных, налогообложение, отмывание денег и прочие вещи. Скорее всего, правительства создадут свои собственные электронные валюты, которые я бы не стал называть "криптовалютами", так как это плохое название для них. Новые технологии не являются "фэйком", они вполне реальны, и в них что-то есть. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил Корбат в интервью агентству Bloomberg.

Отметим, что стоимость биткоина с начала года увеличилась в 7,2 раза и достигла 7 200 долларов.