​CitiFX: Курс евро упадет до 1,0460 долларов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Департамент исследований подразделения CitiBank - компании CitiFX раскрыли основные причины падения стоимости евро против доллара.

Как сообщает Report, по мнению CitiFX, разнонаправленные движения в ближайшее время учетных ставок в Европе и США, т.е. понижение Европейским Центробанком учетной ставки и повышение - в США, скажутся на удешевлении евро и укреплении позиций доллара.

Эксперты считают, что замедление в Азии, особенно Китае, является угрозой для экономики Германии. ЕЦБ необходим более дешевый евро, а ФРС необходимо повысить ставки, реагируя на улучшающуюся ситуацию в экономике. Слабая европейская статистика, низкая инфляция усиливают вероятность монетарной экспансии в еврозоне.

CitiFX считает, что минимум текущего долгосрочного даунтренда прогнозируется на уровне 1,0460 USD/EUR.