​Citibank: В следующем году мир столкнется с глобальной рецессией

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Американский Citibank заявил, что базовым сценарием на 2016 год станет глобальная рецессия. Как сообщает Report, причиной глобальной рецессии является замедление мировой экономики.

Отмечается, что циклическое замедление в Китае потянет за собой остальные развивающиеся рынки (emerging countries). Россия и Бразилия уже находятся в рецессии. В следующем году с этой проблемой столкнутся и рынки развитых стран.

Аналитики Citibank сообщают, что в 2016 году темпы роста китайской экономики не превысят 4%. Вопрос для рынков заключается в том, какие шаги предпримут власти Китая.

Отметим, что, несмотря на заявления Федерального комитета открытого рынка (FOMC), подразумевающие вероятность повышения ключевой ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 17 сентября, инвесторы в это не верят: "Если ключевая ставка не повысится, развивающие страны могут сделать временную передышку".

Вторая по величине брокерская компания Японии Daiwa Securities отметила, что глобальную финансовую систему ждет коллапс, подобного которому мир еще не видел. В качестве причины был назван экономический катаклизм в Китае.