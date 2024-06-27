Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 19%

В январе-мае текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 519,7 млн манатов.

В январе-мае текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 519,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 18,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 2300,9 млн манатов (на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1542,9 млн манатов (на 29% больше), отчисления в специальные резервы - 133,1 млн манатов (на 4,1% больше), прочие доходы - 2,3 млн манатов (в 5,8 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 107,4 млн манатов (на 1,2% больше).