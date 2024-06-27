О нас

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 19%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 19% В январе-мае текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 519,7 млн манатов.
Финансы
27 июня 2024 г. 10:58
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 19%

В январе-мае текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 519,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 18,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За отчетный период операционные доходы банков составили 2300,9 млн манатов (на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1542,9 млн манатов (на 29% больше), отчисления в специальные резервы - 133,1 млн манатов (на 4,1% больше), прочие доходы - 2,3 млн манатов (в 5,8 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 107,4 млн манатов (на 1,2% больше).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 19 % artıb

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03
Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане
Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане
24 июня 2024 г. 06:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi