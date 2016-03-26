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    ​CİA: в Азербайджане уровень инфляции составил 3,9%

    Наихудший результат продемонстрировала Украина с ростом цен на 49%, обогнав лишь Венесуэлу

    Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Аналитики Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) распространили отчет, касающийся инфляции в странах мира.

    Как передает Report, согласно опубликованной таблице, в прошлом году в Азербайджане уровень инфляции составил 3,9%.

    Наилучшие показатели среди стран бывшего СССР показали Литва (-1%), Эстония (0,5%, 54-е место) и Латвия (0,7%, 61-е место). В Грузии уровень инфляции составил 4,1%, в Казахстане – 5,3%, а в Армении – 5,6%.

    Наихудший результат продемонстрировала Украина с ростом цен на 49%, она и заняла предпоследнее, 225-е место, обогнав лишь Венесуэлу. В Таджикистане уровень инфляции составил 8,9%, в Узбекистане – 11%, в Беларуси – 15%, в России 15,4%.

    Этот рейтинг включает 226 государств, которые ранжированы по возрастанию темпов роста потребительских цен. В начале списка расположены государства с дефляцией, среди которых оказалась и Литва.

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