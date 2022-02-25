Что сулит Азербайджану ввод санкций в отношении России?

В ответ на начавшуюся войну между Россией и Украиной мировые державы объявили о введении беспрецедентных санкций против нашего северного соседа. На фоне поступающих новостей в финансовом секторе этой страны уже начались волнения. Вчера курс рубля по отнош

В ответ на начавшуюся войну между Россией и Украиной мировые державы объявили о введении беспрецедентных санкций против нашего северного соседа. На фоне поступающих новостей в финансовом секторе этой страны уже начались волнения. Вчера курс рубля по отношению к доллару и евро снизился до исторических минимумов. В ходе торгов максимальная граница курса составила 89,6 рублей и 99,99 рубля соответственно. На российской фондовой бирже тоже неспокойно. Так, основные фондовые индексы за день подешевели на 45-50%.

Россия является основным торговым партнером Азербайджана по ненефтяному экспорту. На пространстве СНГ на эту страну приходится 71% общего объема импорта и 51,4% общего объема экспорта нашей страны.

Как повлияет на Азербайджан ухудшение экономической ситуации в России?

Экономист Рашад Гасанли отметил Report, что обострение геополитической ситуации между двумя странами неизбежно отразится на Азербайджане.

По его словам, эмбарго на какую-то продукцию обратит взоры российских импортеров на продукцию азербайджанского производства: “Это означает, что для нашего экспорта, возможно, сформируются определенные возможности в каких-то направлениях. Если эмбарго будет наложено, скажем, на сельхозпродукцию, объем экспорта из Азербайджана на российский рынок может возрасти. С другой стороны, если процесс затянется на несколько месяцев, то в ближайшие 3-4 года покупательская способность резко упадет. От этого в большей степени понесут убытки крупные хозяйства и субъекты предпринимательства”.

По мнению эксперта, ухудшение экономической ситуации в России может отразиться на снижении объема денежных поступлений из этой страны в Азербайджан: “Мигранты, проживающие в России, являются основными участниками формирования доходов семейных хозяйств в большинстве районов Азербайджана. Денежные средства, отправленные этими лицами, формируют ежемесячный доход их семей. После падения курса рубля сумма их денежных отправлений на Родину значительно уменьшится. В то же время снижение покупательной способности повысит конкуренцию на рынке труда и снизит уровень заработной платы. Если речь идет о предпринимателе, то доходы будут сведены к минимуму, а возможности заработать и отправить на азербайджанский рынок будут ограничены. Проживающие в России азербайджанцы долгое время были основными покупателями на местном рынке недвижимости. Ухудшение ситуации приведет к массовым продажам этого жилья, что увеличит предложение на рынке недвижимости, обусловив стагнацию”.

По мнению Р.Гасанли, резкое падение курса рубля может стимулировать импорт из России в Азербайджан: “Импортируемая из России продукция будет предлагаться на рынке дешевле по сравнению с продукцией из других стран. Предприниматели, работающие в этом направлении, смогут увеличить свою долю на рынке при правильном ведении ценовой политики. Это может привести к увеличению импорта из России”.