Что следует учитывать гражданам России при открытии банковского счета в Азербайджане?

Граждане России, которые стекаются в другие страны после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной военной мобилизации, нуждаются, помимо прочего, в банковских услугах и наличии банковского счета.

Граждане России, которые стекаются в другие страны после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной военной мобилизации, нуждаются, помимо прочего, в банковских услугах и наличии банковского счета.

Однако, учитывая, что они являются гражданами страны, подвергшейся ряду санкций, открытие банковского счета и проведение операций для россиян кажется непростой задачей. В некоторых странах уже установлены жесткие требования к гражданам России при пользовании банковскими услугами. А как обстоят дела в Азербайджане в этой сфере?

Как сообщили Report в азербайджанских банках, запрета на открытие счетов для российских граждан пока нет. Но этот вопрос реализуется по-разному в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами банка.

“Иностранный гражданин, желающий открыть счет в нашем банке, должен предъявить как общегражданский (иностранный) паспорт, так и удостоверение личности. Вместо него также принимаются водительские права. После этого мы направляем запросы в соответствующие учреждения. Если проблем не возникает, открываем счет физическому лицу. При открытии счета гражданам России в нашем банке банковская карта им не выдается. А лица, желающие получить банковскую карту, должны в обязательном порядке внести депозит в банк и воспользоваться доходом в размере 9-11%. Эти банковские карты можно использовать только внутри страны”, - сказал специалист одного из банков Эмиль Алиев.

Кроме того, по его словам, нет проблем с внесением на банковский счет до 10 тысяч долларов США: “Если сумма превышает этот лимит, мы выясняем источник этих денег. Это может быть документ с места работы, либо любой договор купли-продажи, подтверждающий получение этой суммы”.

В другом азербайджанском банке этот процесс происходит несколько иначе. В первую очередь от иностранного гражданина требуется справка Государственной миграционной службы о месте жительства. Кроме того, этот гражданин обязан предоставить данные о месте работы и домашнем адресе на своей родине. Для получения дебетовой карты иностранец должен внести комиссию и плату за обслуживание. За карту сроком на год следует выплатить пошлину в размере 80 манатов, обслуживание стоит 50 долларов США, сроком на 2 года соответственно 100 манатов и 100 долларов США, 3 года - 120 манатов и 150 долларов США. Эти требования действительны только для граждан России, Украины, Беларуси.

В целом, наблюдения показывают, что если гражданин России имеет справку Государственной миграционной службы о своем постоянном или временном проживании здесь, то препятствий для открытия банковского счета не возникает.

В ответ на запрос Report в ЦБ Азербайджана заявили, что открытие счетов для резидентов и нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями “Порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов”. При открытии счета следует руководствоваться и требованиями других нормативных актов, в том числе закона "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма", применять дополнительные меры идентификации в соответствии с законодательством и актами нормативного характера, а также необходимые меры, предусмотренные системами внутреннего контроля и управления рисками банков.