Что привело к снижению давления на нацвалюту Азербайджана?

Рост цен на нефть Azeri Light в первом полугодии 2022 года на 68% и объемов ненефтегазового экспорта 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привели к увеличению предложения валюты на местном рынке и снижению давления на манат.

Рост цен на нефть Azeri Light в первом полугодии 2022 года на 68% и объемов ненефтегазового экспорта 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года привели к увеличению предложения валюты на местном рынке и снижению давления на манат.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований в российском Газпромбанке, главный экономист по странам СНГ.

Это подтверждается низкими объемами продажи валюты со стороны Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на еженедельных аукционах. В частности, на аукционе 26 июля объем продаж иностранной валюты составил 15,8 млн долларов США, что в 5,4 раза меньше среднего уровня четвертого квартала 2021 года - в период пика бюджетных расходов. Это создает условия для пополнения международных резервов и поддерживает баланс на валютном рынке без ужесточения монетарных условий», - сказала Г. Хайдаршина.

По ее словам, ситуация на валютном рынке стабильная, объем продаж валюты со стороны ГНФАР на аукционах остается вблизи недавних минимумов.

«Как мы отмечали в нашем докладе от 20 апреля «Азербайджан: усиление региональной значимости экономики на фоне внешних рисков», на фоне обострения внешних геополитических рисков Азербайджан является бенефициаром высоких цен на углеводороды.

В частности, цена на нефть Azeri Light, по данным SOCAR, в среднем составляла 110 долларов США за баррель в первом полугодии 2022 года, что на 68% больше в годовом исчислении. Более того, ненефтегазовый экспорт увеличился на 25,4% в годовом исчислении до почти 1,5 млрд долларов США», - подчеркнула экономист Газпромбанка.