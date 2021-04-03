Что определяет курс биткоина?

В первом квартале этого года биткоин стал информационным поводом для многих известных персон, в том числе для Илона Маска - любой его твит или заявление относительно цифровых валют приводили к резкому росту криптоактивов.
Как передает Report, об этом рассказал
Потом компания Tesla заявила, что готова продавать электрокары за биткоины, что также сильно стимулировало рост монеты.
Многие институциональные инвесторы заявили, что вкладывают в биткоин миллионы долларов, напоминает эксперт. Кроме того, программа стимулирования экономики, которая была принята в США в начале года (на сумму 1,9 трлн долларов США), подразумевала раздачу "вертолетных денег" населению.
И многие эти деньги понесли не только на фондовый рынок, но и на криптобиржи, что также стимулировало рост курса. Недавно известная криптобиржа заявила, что намерена провести IPO - это также определенный сигнал для роста курса монет.
"Сейчас биткоин находится в определенном равновесии с текущей ситуацией, но куда он двинется дальше, пока непонятно. При позитивной информации для рынка биткоин начнет рост, при негативной может серьезно упасть. И коррекция на рынке, и резкое увеличение стоимости актива сейчас одинаково возможно. Все будет зависеть от новостного фона", - уверен Майкл Росс-Джонсон.