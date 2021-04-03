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Что определяет курс биткоина?

Что определяет курс биткоина? В первом квартале этого года биткоин стал информационным поводом для многих известных персон, в том числе для Илона Маска - любой его твит или заявление относительно цифровых валют приводили к резкому росту криптоактивов
Финансы
3 апреля 2021 г. 06:51
Что определяет курс биткоина?

В первом квартале этого года биткоин стал информационным поводом для многих известных персон, в том числе для Илона Маска - любой его твит или заявление относительно цифровых валют приводили к резкому росту криптоактивов.

Как передает Report, об этом рассказал "Инвест-Форсайту" генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Потом компания Tesla заявила, что готова продавать электрокары за биткоины, что также сильно стимулировало рост монеты.

Многие институциональные инвесторы заявили, что вкладывают в биткоин миллионы долларов, напоминает эксперт. Кроме того, программа стимулирования экономики, которая была принята в США в начале года (на сумму 1,9 трлн долларов США), подразумевала раздачу "вертолетных денег" населению.

И многие эти деньги понесли не только на фондовый рынок, но и на криптобиржи, что также стимулировало рост курса. Недавно известная криптобиржа заявила, что намерена провести IPO - это также определенный сигнал для роста курса монет.

"Сейчас биткоин находится в определенном равновесии с текущей ситуацией, но куда он двинется дальше, пока непонятно. При позитивной информации для рынка биткоин начнет рост, при негативной может серьезно упасть. И коррекция на рынке, и резкое увеличение стоимости актива сейчас одинаково возможно. Все будет зависеть от новостного фона", - уверен Майкл Росс-Джонсон.

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