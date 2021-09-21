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Что обещают рынку новые правила инвестиционных услуг в Азербайджане?

Что обещают рынку новые правила инвестиционных услуг в Азербайджане? В Азербайджане вступили в силу “Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями” и “Порядок маржинальной торговли”
Финансы
21 сентября 2021 г. 18:07
Что обещают рынку новые правила инвестиционных услуг в Азербайджане?

Совсем недавно в Азербайджане вступили в силу “Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями” и “Порядок маржинальной торговли”. Правление Центрального банка Азербайджана утвердило их 31 августа. Что обещают рынку ценных бумаг новые правила, касающиеся инвестиционных услуг?

Директор департамента по контролю и финансовым делам одной из инвестиционных компаний страны Эльвира Мамедова рассказала Report, что внесенные в правила изменения значительно упростили работу потенциальных инвесторов: "К примеру, клиенты теперь могут подписывать договора в электронном порядке (с помощью электронной подписи или Asan imza), не приходя в инвестиционную компанию. И заключение договора, и открытие счета будут доступны дистанционно. В настоящее время несколько сложно сказать, насколько это будет работать. Потому что для дистанционного открытия счета требуется усиленная электронная подпись, которая есть не у каждого физического лица. Некоторым клиентам удобнее прийти в компанию, чем получить электронную подпись. Но, по крайней мере, такая возможность создается для тех, кто не имеет возможности прийти в инвестиционную компанию. Однако здесь еще требуется видеозапись".

Кроме того, согласно новым правилам, услуги андеррайтинга по одной и той же эмиссии смогут предлагать несколько инвестиционных компаний. "Это означает, что ценные бумаги будут доступны большему количеству клиентов. В конечном итоге объем рынка увеличится. Кроме того, в правилах отражены требования касательно отмывания денег. Ранее этот вопрос был включен в общее законодательство. Отныне будет вноситься большая ясность в вопрос происхождения денег", - сказала она.

Э.Мамедова также коснулась внесения изменений в “Порядок маржинальной торговли”: "Основной вопрос здесь - изменение кредитного лимита, предлагаемого профессиональным и институциональным инвесторам, с 50:1 до 100:1. Это означает, что профессиональные и институциональные инвесторы смогут получать большую прибыль, принимая на себя более высокий риск. В то же время внесены изменения в кредитный лимит для непрофессиональных инвесторов. Так, вместо предыдущего соотношения 30:1 предлагаются кредитные лимиты в соотношении 50:1 по основным валютным парам, 20:1 по другим валютным парам и золотым индексам, 10:1 по акциям и товарам (за исключением золота), 2:1 по криптовалютам.

Кроме того, устранено требование о передаче данных о маржинальной торговле в режиме реального времени ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Это технически невозможно. То есть, учитывая, что на рынке в течение дня проводится достаточно операций, каждая из них не может быть передана на биржу в режиме реального времени".

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