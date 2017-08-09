 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Члены АБА рассматривают три законопроекта

    Банки должны высказать свои мнения и предложения в ближайшие дни

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Банковская общественность Азербайджана обсуждает дополнения и поправки в Гражданский кодекс, законы "Об ипотеке" и "Об исполнении".

    Об этом сообщили Report из банковских кругов.

    Согласно сообщению, кредитным организациям, членам Ассоциации банков Азербайджана (АБА), следует до 11 августа высказать свои мнения и предложения по данным законопроектам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi