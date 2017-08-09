Члены АБА рассматривают три законопроекта

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Банковская общественность Азербайджана обсуждает дополнения и поправки в Гражданский кодекс, законы "Об ипотеке" и "Об исполнении".

Об этом сообщили Report из банковских кругов.

Согласно сообщению, кредитным организациям, членам Ассоциации банков Азербайджана (АБА), следует до 11 августа высказать свои мнения и предложения по данным законопроектам.