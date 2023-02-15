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Член совета управляющих ЕЦБ ожидает повышения ставки до уровня выше 3,5%

Член совета управляющих ЕЦБ ожидает повышения ставки до уровня выше 3,5% Европейский центральный банк (ЕЦБ) может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать ее в 2023 году.
Финансы
15 февраля 2023 г. 11:07
Член совета управляющих ЕЦБ ожидает повышения ставки до уровня выше 3,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать ее в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Wall Street Journal со слов члена совета управляющих ЕЦБ и главы Центрального банка Ирландии Габриэля Маклуфа.

"Я могу представить себе ставку выше 3,5%, - сказал он. - Я готов к решительным действиям для возвращения инфляции на наш целевой уровень".

Сейчас ключевая ставка ЕЦБ составляет 2,5%, что является максимумом с 2008 года. Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. По прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году показатель составит 5,6%, после чего опустится до 2,5% в 2024 году.

После того, как ставка достигнет нужного уровня, ЕЦБ будет удерживать ее неизменной в течение некоторого времени, отметил Маклуф, добавив, что влияние ставок на экономику ощущается с отставанием примерно в полтора года.

Заявления членов руководства ЕЦБ в целом выглядят более "ястребиными", чем слова представителей Федрезерва, отмечает WSJ. Если денежно-кредитная политика в еврозоне окажется более жесткой, чем в США, это может привести к укреплению курса евро к доллару.

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Версия на английском языке ECB could raise rates above 3.5%, says official

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