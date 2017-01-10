Член правления Bank of Baku уволился

10 января, 2017 11:41

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Член правления ОАО Bank of Baku, руководитель финансовой сферы Вусал Эйнуллаев покинул пост. Об этом сообщил Report источник в банке. Отмечается, что В.Эйнуллаев сменил место работы на ООО Gilan Holding. Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%).