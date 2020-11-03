Чистый убыток крупнейшей в мире сети кинотеатров вырос в 16,5 раза

Их заполняемость как в США, так и в Европе остается крайне низкой — в диапазоне между 20% и 40%

AMC Entertainment Holdings, владеющая крупнейшей в мире сетью кинотеатров, представила финансовый отчет за третий квартал 2020 года. Его компания завершила с чистым убытком в 906,5 млн долларов США, что в 16,5 раза хуже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, в третьем квартале кинотеатры компании начали вновь открываться после пятимесячного простоя из-за пандемии COVID-19. Однако их заполняемость как в США, так и в Европе остается крайне низкой — в диапазоне между 20% и 40%. Усугубили ситуацию и переносы многих громких кинопремьер на 2021 год, из-за чего привлечь зрителей обратно в кинотеатры становится сложнее. В итоге выручка компании по итогам третьего квартала составила всего 119,5 млн долларов США против 1,3 млрд долларов США годом ранее (–91%).

В целом с начала года AMC Entertainment понесла убытки уже на 3,64 млрд долларов США.

Ранее о закрытии всех своих кинотеатров в США и Великобритании была вынуждена объявить вторая по величине сеть в мире компания Cineworld.