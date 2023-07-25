Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане вырос в 4 раза

Кредитные союзы в Азербайджане завершили первое полугодие с чистым убытком в 0,4 млн манатов.

Кредитные союзы в Азербайджане завершили первое полугодие с чистым убытком в 0,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне доходы кредитных союзов составили 1,2 млн манатов (на 28,6% больше, чем годом ранее), расходы - 0,7 млн манатов (на 0,9 млн манатов больше).

На 1 июля этого года активы кредитных союзов составили 13,1 млн манатов, что на 10,3% меньше, чем год назад. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 10,5%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 26,5% - до 3,6 млн манатов, а балансовый капитал - на 2,1% - до 9,5 млн манатов.