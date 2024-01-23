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Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане вырос в 13 раз

Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане вырос в 13 раз Кредитные союзы в Азербайджане завершили 2023 год с чистым убытком в размере 0,25 млн манатов.
Финансы
23 января 2024 г. 12:13
Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане вырос в 13 раз

Кредитные союзы в Азербайджане завершили 2023 год с чистым убытком в размере 0,25 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 12,5 раза больше, чем в 2022 году.

В прошлом году доходы кредитных союзов составили 2,3 млн манатов (на 4,2% меньше, чем годом ранее), расходы - 1,3 млн манатов (+3,2%), отчисления в специальные резервы - 1,2 млн манатов (+13,2%), платежи по налогу на прибыль - 0,5 млн манатов (в 2 раза меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы кредитных союзов составили 13 млн манатов, что на 3% меньше, чем годом ранее. 11 млн манатов из них - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 2,65%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов сократились на 7,9% - до 3,5 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 1% - до 9,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan-based credit unions’ loss up by 13 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı kredit ittifaqlarının xalis zərəri 13 dəfə artıb

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