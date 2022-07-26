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Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане снизился в пять раз

Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане снизился в пять раз Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-июнь этого года с чистым убытком в размере 0,1 млн. манатов.
Финансы
26 июля 2022 г. 16:47
Чистый убыток кредитных союзов в Азербайджане снизился в пять раз

Кредитные союзы Азербайджана завершили январь-июнь этого года с чистым убытком в размере 0,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне доходы кредитных союзов составили 1,2 млн манатов (на 9,1% больше годового показателя), расходы - 0,6 млн манатов (на 20% больше), а отчисления в специальные резервы - 0,7 млн манатов (на 36,4% меньше).

На 1 июля этого года активы кредитных союзов составили 14,6 млн манатов, что на 1,35% меньше, чем год назад. Из них 12,4 миллиона манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 4,6%.

За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 14% до 4,9 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 6,6% до 9,7 млн манатов.

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